Imperia, trasloco mercato in via Cascione: si può parcheggiare in piazza Duomo

Imperia. Stasera sarà di nuovo possibile parcheggiare in piazza Duomo a Porto Maurizio: le bancarelle del tradizionale mercato del giovedì, infatti, da domani mattina torneranno in via Cascione e dintorni.

Molti automobilisti, in particolare residenti al Parasio, però, si chiedono se stasera è possibile nuovamente parcheggiare visto che non sono stati rimossi i cartelli.

Il comando della Polizia municipale conferma che il divieto è decaduto nonostante i cartelli fino al pomeriggio di oggi non fossero ancora stati rimossi.