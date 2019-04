Imperia. Mattinata i di sopralluoghi per il sindaco Claudio Scajola in giro per Imperia, a bordo della navetta elettrica che collegherà la città da Levante a Ponente con la nuova ciclabile.

Prima tappa all’interno del futuro Planetario astronomico, che sono certo costituirà un’attrattiva turistica oltre i nostri confini.

Insieme ad alcuni assessori e ai tecnici del settore, abbiamo poi visionato il Museo Navale, che sarà completato entro l’anno grazie ai fondi che abbiamo ottenuto. Sarà importante procedere a breve anche al recupero dell’area ex Salso.

Ultima tappa sul vecchio tracciato della ferrovia

«I mesi che abbiamo davanti – dice Scajola – proietteranno Imperia nel futuro. Grazie a un’attenta predisposizione di validi progetti, abbiamo ottenuto cospicui finanziamenti che ci permetteranno di investire circa 70 milioni di euro in opere pubbliche nei prossimi tre anni».