Imperia, Scajola su Salvini: «Mi fa paura quando un Governo ha come obiettivo quello di dividere»

Imperia. Il sindaco di Imperia Claudio Scajola a margine delle celebrazioni tenute in Comune per l’anniversario della della Liberazione è intervenuto, sollecitato dai giornalisti, a proposito dell’assenza del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini alla manifestazione ufficiale.

«Mi auguro ha detto Scajola – che il suo impegno fosse talmente importante che lo obbligava a non partecipare. Ma non è una buona cosa. Sa cosa mi fa paura? Mi fa paura quando un Governo o un esponente autorevole del Governo come è il ministro dell’Interno abbia come obiettivo non quello di unire, ma quello di dividere a fini elettorali. Mi fa paura».