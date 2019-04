Imperia, salta di nuovo l’Assemblea dei sindaci: in gioco il salvataggio di Rivieracqua

Imperia. Manca il numero legale e salta, dunque, per la seconda volta in pochi giorni il numero legale dell’Assemblea dei sindaci che avrebbe dovuto assumere importanti delibere relative alla salvezza di Rivieracqua.

«Convocheremo -dice il presidente uscente Fabio Natta-una nuova seduta prima dei metà maggio in modo che il Piano di salvataggio del Consorzio dell’acqua pubblica che dovrà essere presentato ai giudici per essere approvato possa essere corredato dall’assunzione di queste delibere. In caso contrario i sindaci assenti si assumeranno la responsabilità di quanto potrà accadere».

A metà maggio, infatti, è in programma una nuova udienza davanti al giudice che dovrà esprimersi a proposito del Piano di salvataggio del Consorzio pubblico.