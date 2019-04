Imperia, riparte l’Educamp Coni

Imperia. La notizia era nell’aria, la conferma è ufficiale. È tutto pronto: da venerdì 19 aprile alle 10 riparte l’Educamp Coni.

È ufficialmente scattato il conto alla rovescia per iscrivere giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che, come ogni anno, nel periodo estivo hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.

Il centro sportivo multidisciplinare atteso con una certa trepidazione dalle famiglie della nostra provincia, che rientra in un progetto Coni di respiro nazionale, anche nel 2019 si svilupperà nell’arco di quattro settimane consecutive con frequenza prevista nei giorni dal lunedì al venerdì, dal mattino alla sera, in gruppi limitati affidati ad Educatori tecnico-sportivi qualificati ed appositamente formati dal Coni.

Si annunciano novità e sorprese per l’Educamp Coni di Imperia edizione 2019. Per informazioni e iscrizioni online: http://www.educamp.coni.it/educamp.html. A breve anche notizie sull’apertura degli Educamp Coni organizzati da ASD in altri comuni della Provincia.