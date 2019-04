Imperia, rimossa (finalmente) la vecchia mappa tra via Cascione e via San Maurizio

Imperia. Rimossa la vecchia mappa cittadina in plastica e metallo che si trovava all’angolo tra via Cascione e via San Maurizio e che mostrava ormai i segni del tempo.

Da anni il Civ portorino e i commercianti reclamavano la sostituzione del vetusto manufatto con una cartina più moderna e meglio inserita nel contesto urbanistico e architettonico.

Ora (finalmente) il Comune (assessorati al Decoro urbano e Turismo e Commercio diretti rispettivamente da Laura Gandolfo e Gianmarco Oneglio) ha provveduto a rimuoverla nell’attesa di posizionare una nuova cartina che sarà retroilluminata con luci a led.