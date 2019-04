Imperia, presentato “Il Barattolo d’emergenza” iniziativa di Lions e Comune

Imperia. È stato presentato questo pomeriggio a Imperia “Il Barattolo di Emergenza“.

Si tratta di un piccolo contenitore cilindrico all’interno del quale viene inserita una scheda che contiene per ogni persona alcuni dati personali, quali il nome del medico curante, le malattie e le terapie in corso. Il barattolo, fornito gratuitamente dai Lions, deve essere tenuto all’interno del frigorifero, in modo da essere facilmente accessibile in caso di necessità. La presenza del “barattolo” è segnalata da adesivi speciali sulla porta dell’appartamento e sul frigorifero.

«In caso di emergenza – spiega l’assessore ai Servizi sociali Luca Volpe – non sempre è possibile rispondere a tutte le domande. Le informazioni contenute nel barattolo possono accorciare di molto i tempi di intervento sanitario per salvare la vita. Come Amministrazione riteniamo che attraverso questa iniziativa si possa procedere a Imperia a una prima vera mappatura della fragilità in città. Penso in questo senso soprattutto ai tanti anziani che vivono da soli in casa, che devono essere supportati, anche con semplici strumenti come questo, per vivere con maggiore serenità».