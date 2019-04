Imperia, passa l’acquisto dell’ex Apt. Scajola adombra: «Forse interessava a qualcun altro?»

Imperia. Passa col voto della maggioranza e il no dell’opposizione (con votazione nominale) l’acquisto della sede dell’ex Apt da parte del Comune destinato a ospitare gli uffici comunali dei settoriTurismo e Manifestazioni che si trovavano al teatro Cavour.



Il sindaco Claudio Scajola ha sottolineato la convenienza dell’operazione: «La paghiamo 856 euro al metro per un totale di 560 mila euro spalmati in 5 anni. L’investimento per i lavori è di 67 mila euro». «O sono io sulla luna o c’è qualcuno che voleva acquistarla per motivi diversi». E rivolto all’opposizione: «fate pure esposti in procura o alla corte dei conti, purché si sappia e che veniate condannati a pagare le spese».

Scajola ha anche annunciato l’imminente variazione d’uso della ex sede della Camera di Commercio, preliminare, dunque alla vendita. Potrebbe diventare una struttura alberghiera o essere trasformato in alloggi. Per la ristrutturazione della sede del genio Civile la Regione investirà 600mila euro.

Il vicesindaco Giuseppe Fossati (intervista video) ha messo l’accento sulla continuità di edifici pubblici lungo via Matteotti.

Contraria tutta l’opposizione, il consigliere Alessandro Savioli (Progetto Imperia) spiega: «Sette dipendenti e due assessori si potevano sistemare diversamente, viste le difficoltà economiche del Comune»