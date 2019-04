Imperia. Partenza “a metà” causa maltempo per il tanto atteso trasloco delle bancarelle del mercato del giovedì di Porto Maurizio da piazza del Duomo in via Cascione, piazza Ricci e via Martiri, in tutto una cinquantina di banchi.

«Il tempo non ci ha sicuramente aiutati -dice Claudio Campanini, vicepresidente provinciale Fiva – L’idea del mercato organizzato in questa maniera è positiva, in quanto risulta sicuramente più compatto e più centrale rispetto al precedente posizionamento. C’era la necessità di trasferire il più velocemente possibile i colleghi da piazza del Duomo in quanto ogni giovedì perdevano il mercato. Ringraziamo l’amministrazione insieme alla quale studieremo, se sarà il caso, delle migliorie. In linea di massima siamo contenti».

Sul posto, nonostante pochi ambulanti abbiamo deciso di aprire, quasi tutti concentrati in via Cascione e piazza Ricci, fin dalle prime ore della mattinata sono presenti i funzionari comunali per verificare eventuali problematiche.

Claudio, ambulante che ha deciso di aprire ugualmente



Agenti della Polizia municipale posizionati all’altezza dell’uscita di galleria Gastaldi hanno regolato il traffico proveniente dall’Aurelia in direzione entroterra portorino, in particolare vero il Palasalute.