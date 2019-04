Imperia, parla la preside arrestata per peculato: «Ho iniziato sciopero di fame e sete»

Imperia. «Ho iniziato lo sciopero della fame e della sete». Lo ha dichiarato Maria Rita Zappulla, la preside di 62 anni arrestata sabato sera in flagranza di reato con l’accusa di peculato per aver utilizzato l’auto di proprietà della scuola per spostamenti non istituzionali.

La donna è arrivata a bordo del ‘cellulare’ della penitenziaria che l’ha accompagnata dal carcere di Genova Pontedecimo, dove era reclusa, al tribunale di Imperia per l’udienza di convalida dell’arresto. La preside ha annunciato che vorrà rispondere alle domande del gip Massimiliano Ranieri.