Imperia, operatore ecologico incastrato dalle telecamere mentre getta un mastello. Denunciato

Imperia. Un operatore ecologico raccoglie da terra un mastello per svuotarlo. Si guarda intorno con fare circospetto e poi getta tutto nel camion della spazzatura: bidoncino compreso. Le immagine, raccolte da una telecamera di videosorveglianza sono inequivocabili.

«Abbiamo fatto una denuncia ai carabinieri aperto un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente immortalato in questo video – dichiara Alberto Garbarini, direttore generale di Teknoservice, azienda che gestisce l’igiene urbana a Imperia -. Si tratta di un episodio che deve far riflettere tutti: noi ci siamo sempre resi disponibili per arrivare a concludere questo progetto (il porta a porta, ndr), che in due mesi ha portato a risultati importanti. Ora bisogna trovare un’intesa di concerto con le maestranze comunali».

Garbarini parla di diversi episodi, oltre a quello ripreso da una videocamera: episodi ‘strani’ che vanno dall’utilizzo improprio dei mezzi a infortuni e malattie ‘sospette’: «I classici strumenti di protesta», dice Garabarini. Ma il direttore generale di Teknoservice non punta il dito contro nessuno. Quello che chiede, invece, è una «presa di coscienza sia professionale che etica – dice – siamo qui a disposizione di tutti quelli che vogliono parlarci».

Dell’episodio è stata informata anche l’amministrazione comunale.