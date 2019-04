Imperia. Maria Nella Ponte, deputata del Movimento 5 stelle, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video che ritrae la difficile situazione rifiuti che sta vivendo la città dopo l’introduzione del porta a porta:

«Continuano le segnalazioni di disservizi continuativi nello svolgimento del servizio di igiene ambientale. Il Porta a porta sopra Poggi di Imperia, via Strada del Colle.

A prima vista può sembra una discarica, ma se guardate bene noterete che la spazzatura è stata differenziata, la plastica tutta insieme, la carta tutta insieme e depositata davanti al contenitore di competenza che però è già pieno e non viene svuotato regolarmente.

Mi riferisce che “in questa zona ci sono solo villette singole, no condomini, ma fin dall’inizio i bidoni erano in numero insufficiente e la frequenza di ritiro della spazzatura è troppo bassa. Situazione inalterata da inizio febbraio 2019” Si può considerare interruzione di pubblico servizio o è più una turbativa prolungata nel tempo?

Ho predisposto una richiesta per la verifica dei tracciati GPS nella zona. Vedremo cosa emergerà dai dati oggettivi. Sempre che l’azienda non trovi un’altra fantasiosa scusa per non fornirli. Se questo è decoro!».