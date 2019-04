Imperia, non paga il taxi e gli viene ritrovato addosso un coltello: denunciato dalla polizia

Imperia. La scorsa notte la Polizia di Stato è intervenuta nel capoluogo su richiesta di un tassista in difficoltà con due giovani per il pagamento della corsa.

Il tassista ha riferito agli operatori di polizia che uno dei ragazzi, giunti a destinazione, sceso dal mezzo si è allontanato senza farne ritorno, mentre l’altro ha estratto una carta di debito per effettuare il pagamento. Tuttavia la transazione è stata negata per mancanza di fondi. Il conducente del mezzo pubblico, quindi, ha accompagnato il ragazzo presso tre istituti bancari al fine di fargli prelevare il denaro, ma dopo diversi tentativi infruttuosi, intuendo che molto probabilmente la corsa non gli sarebbe stata pagata, ha chiamato il 112.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno richiesto i documenti identificativi al giovane, il quale ha risposto di esserne sprovvisto dichiarando a gran voce le proprie generalità, mentre a proposito dell’altro ragazzo ha dichiarato di conoscerlo solamente con il nome di Stefano e di non sapere dare altre informazioni.

Gli operatori hanno accompagnato, dunque, il ragazzo presso gli uffici della questura per ulteriori accertamenti. Tuttavia mentre saliva sull’autovettura, gli operatori si sono accorti di un coltello con lama di circa 6 centimetri e una tessera sanitaria intestata a un soggetto diverso dal nome e cognome che il ragazzo aveva poco prima dichiarato.

Il ragazzo ha ammesso di chiamarsi con il nome impresso sulla tessera e di aver fornito le false generalità come suggerito dal suo amico “Stefano” poco prima che scappasse.

Identificato presso uffici di piazza Duomo, il giovane, classe 1993,è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere, falsa attestazione a pubblico ufficiale e insolvenza fraudolenta.

Sono in corso accertamenti per risalire all’identità del suo amico.