Imperia, mattinata di sopralluoghi per il sindaco Claudio Scajola

Imperia. Mattinata di sopralluoghi su alcuni dei tanti cantieri aperti in città per il sindaco Claudio Scajola. I lavori sugli ascensori inclinati che collegano Borgo Marina al Parasio sono vicini all’ultimazione e «credo che sarà positivo per i nostri cittadini e per i turisti averli finalmente in funzione per Pasqua» commenta il sindaco.

Procede speditamente anche il cantiere in Viale Matteotti. «Presto quel tratto di strada, nel cuore di Imperia, tornerà ad essere sicuro e decoroso».

Altra nota positiva della giornata «questa mattina ho incontrato Rivieracqua: il depuratore è stato rimesso in funzione e c’è una soluzione per i fanghi. Un centimetro alla volta. Rilanciamo Imperia. Insieme» conclude il sindaco.