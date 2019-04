Imperia, l’associazione di volontariato S.I.A.M.A. organizza un evento sull’adolescenza

Imperia. L’associazione di volontariato S.I.A.M.A. (Siamo Insieme per Auto Mutuo Aiuto) organizza un evento sul tema dell’adolescenza venerdì 10 maggio intitolato “Ho ragione io!! Adolescenza e conflitti: necessariamente una guerra?” a Imperia presso l’Aula Magna del Polo Universitario Imperiese di via Nizza 8 dalle 8.30 alle 17.30.

Si tratta di un’iniziativa che mira a proporre spunti utili ad affinare le competenze della vita più efficaci per gestire al meglio i conflitti che spesso nascono tra figli e genitori all’interno del proprio nucleo famigliare. Ci aiuterà in questo, in particolare, il dott. Giovanni Scarascia, psicologo clinico dinamico che ha acquisito competenze nella risoluzione pacifica dei conflitti soprattutto attraverso la sua significativa esperienza in Colombia.

La giornata sarà inoltre l’occasione di presentare l’ultimo progetto dell’associazione, ovvero un nuovo gruppo A.M.A. specificamente rivolto a genitori che avvertono il bisogno di condividere le proprie fatiche quotidiane in questo ambito.

L’evento è gratuito ed è realizzato con il sostegno del CE.S.P.IM (Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Imperia), è svolto in partenariato con l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Imperia, in collaborazione e con il Patrocinio dell’Asl 1 Imperiese, oltre che con l’associazione di volontariato A.M.A.Li (Auto Mutuo Aiuto Liguria). Nell’ottica ben radicata in noi che un percorso di rete e collaborazione rappresenti sempre un valore aggiunto, ci piace sottolineare che questo incontro è quindi il frutto di una bella collaborazione fra le varie realtà territoriali imperiesi impegnate con i giovani, tra le quali anche “Puerto” e “AGA Genitori Attivi”.

«Parleremo di adolescenza senza escludere gli adolescenti! Per questo al mattino parteciperanno gli studenti di alcuni istituti scolastici imperiesi, mentre agli adulti consigliamo di partecipare all’intera giornata. Chi fosse impossibilitato a farlo, potrà comunque aderire al solo mattino o al solo pomeriggio. A tutti coloro che parteciperanno per l’intera giornata offriremo un rinfresco gratuito nella pausa pranzo, ma per poterlo organizzare al meglio, in quest’ultimo caso chiediamo cortesemente conferma della propria presenza facendo pervenire a questo indirizzo mail (segreteria.siama@gmail.com) la scheda di adesione» – spiegano gli organizzatori.

L’evento è in fase diaccreditamento per gli assistenti sociali. Ecco la scheda d’iscrizione necessaria per il rilascio dei crediti formativi e dell’attestato di partecipazione: Scheda iscriz. Ass. Sociali 10.05, Scheda adesione pranzo (2).