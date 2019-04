Imperia, la polizia rafforza i controlli per le feste pasquali

Imperia. Con l’approssimarsi delle festività di Pasqua, considerato il prevedibile e consistente aumento dei flussi turistici e della movimentazione di merci e denaro, il Questore della Provincia di Imperia ha rafforzato e intensificato i dispositivi di controllo del territorio, con l’obiettivo prevenire ogni possibile turbativa ed il compimento di illegalità, rivolgendo particolare attenzione agli obiettivi istituzionali e di governo.

Tali dispositivi saranno assicurati da pattuglie auto/motomontate e personale in uniforme nelle zone maggiormente frequentate ed interessate da itinerari turistici da parte di comitive o gruppi organizzati. Intensificati anche i servizi antirapina a tutela di esercizi e centri commerciali in genere, nei quali si registrerà sicuramente un incremento dell’attività e che, pertanto, potrebbero rappresentare degli obiettivi per malintenzionati. I citati servizi sono messi in atto da tutte le articolazioni della Polizia di Stato della provincia di Imperia, declinata tanto nei Commissariati di P.S. distaccati di Sanremo e Ventimiglia quanto nelle specialità della Polizia Stradale, Ferroviaria, Frontiera e Postale e delle Comunicazioni.

Presenti sul territorio anche i Reparti Prevenzione Crimine, unità della Polizia di Stato specializzate nel controllo del territorio e appositamente aggregate dal Genova, In questi primi giorni sono state tratte in arresto 6 persone e denunciate 44. 4013 le persone identificate e 1456 i veicoli controllati. 282 i posti di controllo effettuati.