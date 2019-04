Imperia, la città piange Andrea Martini scomparso a soli 33 anni

Imperia. Tutta la città e in particolare il mondo sportivo è in lutto per la prematura scomparsa a soli 33 anni di Andrea Martini.

Appassionato di mountain bike e di motori era tifosissimo della Sampdoria, la sua squadra del cuore che seguiva anche allo stadio.

Insieme agli amici lo piangono il padre Osvaldo, la mamma Antonietta e il fratello Christian

I funerali avranno luogo lunedì 29 alle ore 15 nell‘Oratorio di sant’Antonio Abate a Poggi.