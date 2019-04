Imperia, la Cgil prende parte alle manifestazioni del 25 aprile in provincia

Imperia. “La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) è un’organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria, laica, democratica, plurietnica, di donne e uomini. […] ripudia fascismo e razzismo, sostiene i valori e i principi di legalità e contrasta con ogni mezzo le associazioni mafiose,terroristiche e criminali […] ”

«Un estratto del nostro statuto per ricordare i nostri valori e la nostra storia democratica ed antifascista. Non è quindi banale rimarcare che la Cgil di Imperia festeggerà il 25 aprile in piazza aderendo alle tante manifestazioni promosse dall’Anpi e dai vari comuni; in particolare tutta la segreteria confederale della Camera del Lavoro sarà presente dividendosi tra le varie iniziative: il segretario Tiziano Tomatis sarà presente a Ventimiglia, la segretaria Cristina Cosentino rappresenterà l’organizzazione alle celebrazioni del Comune di Imperia ed il segretario generale Fulvio Fellegara parteciperà al corteo di Sanremo».