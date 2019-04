Imperia, l’11 maggio all’Istituto Sant’Anna la giornata della prevenzione

Imperia. L’11 maggio all’Istituto Sant’Anna di Imperia si svolgerà la giornata della prevenzione.

Durante la giornata a disposizione dei pazienti una serie di servizi ambulatoriali (visite fisiatriche/consulti e consegna pacchetti di terapie fisioterapiche scontati, prove gratuite Alter-G, analisi del sangue, misurazione pressione e glicemia), inoltre verrà dato spazio ad associazioni e specialisti per intervenire con propri argomenti in tema prevenzione.

Saranno presenti un nutrizionista per discutere di corretta alimentazione al fine di prevenire malattie metaboliche, la Croce Bianca che racconterà varie esperienze e mostrerà le tecniche di primo soccorso, l’associazione “Noi 4 You” che sarà a disposizione per trattare argomenti come il bullismo, e ancora l’Onlus “Non Siamo Soli” per prevenzione senologica, uno psicologo che affronterà il tema della gestione di pazienti affetti da demenza senile e infine il CESPIM per un intervento su “Reti e connessioni tra privato, sociale e la comunità”.