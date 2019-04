Imperia, in Provincia un incontro sulle criticità della rete idrica

Imperia. Presso la sede dell’Amministrazione provinciale si è svolto un incontro avente a oggetto le annose criticità relative alla rete idrica della zona imperiese-dianese-andorese e l’analisi delle opportunità che il territorio ha in questo preciso momento di dare una definitiva soluzione ad una grave problematica.

Al tavolo vi erano tutti i soggetti coinvolti: il presidente della provincia Fabio Natta e il suo vice Luigino Dellerba con il segretario Antonino Germanotta e la dirigente Patrizia Migliorini; il Cda di Rivieracqua con il presidente Gianalberto Mangiante e la dottoressa Sara Rodi oltre alla direttrice Ferrari e al tecnico Alessandro Chiarelli; per i comuni, Imperia con il sindaco Claudio Scajola, l’assessore Laura Gandolfo e il dirigente Alessandro Croce, Diano Marina con assessore al bilancio Luigi Basso, Andora con il vice sindaco Paolo Rossi, Cervo e Villa Faraldi con i rispettivi sindaci Gian Paolo Giordano e Corrado Elena.

È emerso con soddisfazione di tutti come le imminenti opere del cosiddetto “bando periferie” di Imperia sul sedime ferroviario dismesso offrano, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione imperiese, l’imperdibile occasione di realizzare ex novo una conduttura idrica con vantaggio di tempi e di costi, a partire dalla zona di Borgo Prino alla porta occidentale del capoluogo sino alle pendici di Capo Berta nell’immediato, e sino ad Andora in una prossima prospettiva. In tale ottica Rivieracqua ha dato la disponibilità a rimodulare in tempi molto rapidi un progetto tecnico già esistente ed in stadio avanzato. Il tavolo si è aggiornato a fine mese contando di poter addivenire ad una svolta decisiva.