Imperia, in arrivo 4 nuovi minibus: faranno servizio nelle vallate

Imperia. Dalla Regione 266 mila euro per il trasporto pubblico nell’entroterra, e in particolare per l’acquisto di quattro nuovi minibus che faranno servizio nelle vallate. Il finanziamento è stato ottenuto dalla Provincia di Imperia, la cui domanda di sostegno finanziario si è classificata al primo posto nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale, e in particolare per la misura relativa al sostegno di investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale.

Il presidente della Provincia Fabio Natta, che ringrazia i propri funzionari per l’esito della pratica, commenta: «E’ una grande soddisfazione essere arrivati primi in graduatoria. Il finanziamento accoglie totalmente le nostre richieste, viene incontro alle esigenze della comunità che vive nelle aree interne e permette alla Riviera Trasporti di avere a disposizione appositamente quattro nuovi mezzi adibiti al servizio, ovvero quattro minibus da 16 posti l’uno. Confidiamo di poter garantire il nuovo servizio in tempi rapidi».