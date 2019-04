Imperia, il mondo dello sport piange la scomparsa di Antonio “Billy” Giribaldi

Imperia. Lascia un incolmabile vuoto in città Antonio “Billy” Giribaldi, runner imperiese stroncato da una malattia improvvisa.

Conosciutissimo per le sue innate doti di simpatia e per la sua infaticabile attività sportiva (ha partecipato a decine di maratone e gare in Italia e non solo), non appena si è diffusa la voce della sua scomparsa i social sono stati inondati da centinaia di messaggi di cordoglio.

I funerali mercoledì alle 14 in Duomo a Porto Maurizio.

(foto dal web)