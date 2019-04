Imperia, i poliziotti di quartiere incontrano i commercianti

Imperia. Si è tenuto ieri l’incontro tra i poliziotti di quartiere, guidati dal commissario Gusamaroli, e i principali esponenti del Consorzio Porto Maurizio, sulla scorta della sinergia nata qualche mese fa tra la polizia di stato e gli esercenti.

Una declinazione in chiave moderna della polizia di prossimità, tesa a creare un legame con gli utenti, elemento imprescindibile per una polizia di stato al servizio del cittadino. I poliziotti di quartiere hanno incontrato personalmente i commerciati, fornendo il loro numero di cellulare per ricevere ogni segnalazione, istanza o bisogno, specificando che resta ovviamente sempre attivo il numero unico di emergenza, il 112 NUE.

Tale attenzione per i commercianti nasce dal fatto che gli stessi, in ragione della loro attività, sono maggiormente esposi ai reati predatori e che quindi solo una sinergia e una proficua collaborazione consentiranno una risposta più efficace e efficiente alle istanze di sicurezza della categoria.