Imperia, i convocati nerazzurri per la sfida con il Rapallo

Imperia. Trasferta insidiosa per i nerazzurri che, domenica 7 aprile alle ore 15:00, affronteranno presso il campo sportivo “U.Macera” il Rapallo Ruentes. La posizione in classifica dei ruentini non deve ingannare i nerazzurri che dovranno fare di necessità virtù per rimanere agganciati a Rivarolese e Vado, la prima distante a sole due lunghezze e la seconda a tre punti. Il Rapallo cercherà di recuperare lo svantaggio di quattro punti dall’Albenga a quota 32 e per farlo avrà a disposizione queste ultime tre giornate di campionato.

Le convocazioni diramate da mister Colavito:

Trucco, Meda, Ambrosini, Corio, Faedo, Mella, Martelli, Tahiri, Costantini, Castagna, Risso, Di Lauro, Giglio, Franco, Cavallone, Delice, Pallini, Correale, Zanchi, Pelliccione.