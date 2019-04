Imperia. I BluCobalto, nota Tribute Band dei Negramaro della Provincia di Imperia, compiono 10 anni.

Per festeggiare il gruppo ha organizzato, insieme a Radio Grock e il Crema Caffè, un grande concerto- evento presso l’auditorium della Camera di Commercio di imperia, sabato 4 maggio dalle ore 21.00.

Lo spettacolo non sarà soltanto un concerto ma un percorso live fatto di ricordi delle canzoni e dei concerti di questi anni con svariati ospiti che si alterneranno sul palco. L’evento sarà completamente gratuito e si accederà direttamente dal bar “Crema Caffè” di Via Belgrano dove dalle 20 sarà offerto un bicchiere di benvenuto per gli ospiti della serata.

“Dopo il primo concerto datato 30 aprile 2009” – raccontano i ragazzi – “se ne sono susseguiti moltissimi nell’arco di questi 10 anni con tantissimo pubblico e amici al seguito, per cui abbiamo deciso tutti insieme di preparare uno spettacolo con il quale invitare e rigranziare tutti. Le sorprese non mancheranno, ed oltre a suonare nuovamente con tutti i musicisti che si sono susseguiti in questi anni, sarà presentato anche il nostro nuovo brano inedito Ostacoli di Zucchero. Siete tutti invitati!”.