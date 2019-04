Imperia. Il Museo Navale di Imperia ha ospitato la ricorrenza, l’11 aprile, per la promozione della cultura del mare.

Ad aprire l’evento è stato il capitano di fregata Marco Parascandolo, comandante della capitaneria di Imperia che ha spiegato: «La Giornata dell’11 aprile è stata istituita per legge due anni fa ed è dedicata soprattutto ai giovani studenti di ogni ordine e grado. Una giornata che vuole essere una sorta di osservatorio sullo stato del mare. Parleremo di reperti archeologici marini, della risorsa dal punto di visto turistico della subacquea perché i nostri fondali sono ricchi da un punto di vista naturalistico, parleremo del ruolo dei pescatori che possono diventare dei guardiani del mare e della tradizione marinaresca, con un riferimento alle funzioni di sicurezza in mare e della balneazione che il corpo della capitanerie di porto svolge in maniera costante e quotidiana. Vogliamo parlare ai giovani perché sono gli eredi diq uesta risorsa che non è inesauribile».

«Avvicinare il mare alla nostra città e sviluppare i relativi programmi ai fondali e alla pesca è un obiettivo prioritario, ci troviamo sempre nel cuore del santuario dei cetacei. Una occasione importante per lo sviluppo turistico del territorio», ha sottolineato il sindaco Claudio Scajola.

Presentato anche un progetto-pilota della Capitaneria di Imperia relativo all’attività di prevenzione incidenti e soccorso per chi svolge attività subacquea.

La Guardia Costiera del capoluogo ha, infatti, poi presentato l’iniziativa SOS-Sostenibilità e Sicurezza in Mare, frutto di un’esperienza coltivata con i locali centri diving e sviluppata con l’associazione “Informare” che mira a valorizzare alcune semplici pratiche rispettose della sicurezza della balneazione e delle immersioni in una con il rispetto dell’ambiente