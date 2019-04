Imperia. Si sono svolti al Pala Rds di Rimini nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile i Campionati Italiani e la Coppa Italia di karate per ragazzi dai 6 ai 14 anni specialità combattimento (kumite) e forma (kata).

1592 gli atleti iscritti provenienti da tutta Italia in rappresentanza di 108 società e 205 squadre si sono confrontati di fronte ad un folto pubblico sui tatami del palazzetto dello sport della ospitale cittadina Emiliana. Grande exploit degli atleti del Fudoshin Liguria che capitanati dal M° Dario Regina sono saliti tutti sul podio nelle varie e numerose categorie regalando alla società il titolo di 3° classificata nella Coppa Italia 2019.

Ben 10 finali di categoria su 24 sono state disputate dagli atleti della società imperiese, a conferma di quanto ormai la società abbia raggiunto altissimi livelli agonistici salendo sempre sul podio nelle ultime 12 edizioni. Eccellenti le performance di Matteo Mondobranchi che ha vinto tutti gli incontri disputati sia nella gara individuale che a squadre conquistando l’oro in entrambe le specialità e entusiasmando il pubblico con tecniche di assoluta difficoltà e ottima fattura, Pietro Assogna conquista l’oro a squadre nel kumite e il bronzo nel kata, senza dimenticare la prova di Besmir Dalani oro a squadre nel kumite, argento nel kumite individuale per Samuel Comodino, Serena Venturino, Sara Narra e Matteo Narra; oltre al bronzo per Sabian Hoti, Davide Follese, Francesco Sinisi e Samuel Comodino.

Non son mancate le soddisfazioni e i podi nella Coppa Italia con i primi posti di Mark Serban, Ronald Poveda, Samuele Assogna. C’è rammarico per Alice Sinisi che dopo un meritato argento nella gara a squadre un casuale infortunio non gli ha permesso di partecipare nell’individuale dove sicuramente sarebbe salita sul più alto gradino del podio.

I risultati degli atleti del Fudoshin Liguria nelle varie categorie:

1° CAMPIONE D’ ITALIA MONDOBRANCHI MATTEO CAT 9/11 ANNI -30 kg

1° CAMPIONE D’ ITALIA SQUADRE FUDOSHIN LIGURIA A CAT 09/11 ANNI Maschile

MONDOBRANCHI MATTEO

ASSOGNA PIETRO

DALANI BESMIR

2° CLASSIFIC. D’ ITALIA SQUADRE FUDOSHIN LIGURIA B CAT 13/14 ANNI Femminile

SINISI ALICE

VENTURINO SERENA

CONTEGNO MATILDE

2° CLASSIFIC. D’ ITALIA SQUADRE FUDOSHIN LIGURIA D CAT 13/14 ANNI Maschile

SINISI FRANCESCO

SERBAN MARK

POVEDA ROLAND

2° CLASSICATO CAMP. ITALIANO COMODINO SAMUEL (KUMITE)

NARRA SARA (KUMITE)

NARRA MATTEO (KUMITE)

3° CLASSICATO CAMP. ITALIANO SINISI FRANCESCO (KUMITE)

HOTI SABIAN (KUMITE)

FOLLESE DAVIDE (KUMITE)

DANE’ CAROLINA (KUMITE)

MAZZEO PIETRO GIACOMO (KUMITE)

ASSOGNA PIETRO (KATA)

In oltre la società si è classificata 3° COPPA ITALIA grazie hai risultati di .:

1° CLASS. COPPA ITALIA ASSOGNA SAMUEL (KUMITE)

POVEDA RONALD (KUMITE)

SERBAN MARK (KUMITE)

2° CLASS. COPPA ITALIA BIAMONTE LUCA (KUMITE)

3 ° CLASS. COPPA ITALIA COCCIOLO ELISA (KUMITE)

DICLEMENTE CHRISTIAN (KUMITE)

FILIPPI ARIANNA (KUMITE)

ANNUNZIATO SAMUEL (KUMITE)

CONTESTABILE AMEDEO (KUMITE)

VENTURINO SERENA (KATA)

4 ° CLASS. COPPA ITALIA ANNUNZIATO MATTIA

SERBAN DANIEL

GRANIFERO LUCA

GALLEANO NICOLO’

COCCIOLO DAVIDE

Della comitiva erano presenti oltre gli atleti, i coach Erika Farina e Regina Christian, gli arbitri (internazionale) Lucio Amante e (nazionale) Paolo Mauri. Per la società rivierasca il prossimo appuntamento sarà il campionato Italiano Cadetti Juniores e Seniores che si svolgerà a Rimini a maggio e dove saranno presenti i due atleti azzurri Amante Federica e Falavigna Denis, oltre Logambino Giulia, Christian Regina, Rolando Alessia e Velotta Luca.