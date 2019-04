Imperia, Fabio Perri: «Auguro buon lavoro al prossimo presidente della Provincia e alla sua squadra»

Imperia. Fabio Perri, consigliere provinciale uscente e consigliere comunale di opposizione nel suo comune, a Vallecrosia, vuole esprimere i migliori auguri di un buon lavoro al nuovo candidato e futuro presidente della Provincia di Domenico Abbo e alla sua squadra.

«Auguro -dice – un buon lavoro al nuovo candidato e futuro presidente della Provincia e alla sua squadra. Dopo 4 anni di mandato, lascio il posto da consigliere provinciale ai sindaci dei comuni maggiori della Provincia, che dovranno affrontare problematiche importanti di competenza provinciale quali, acqua , rifiuti , strade, trasporto pubblico ed istruzione. L’11 maggio maggio infatti, sarà rieletto il nuovo Consiglio provinciale, dove, dopo diverse idee e possibili candidature si è giunti alla condivisione di un unico candidato presidente e un’unica lista di consiglieri. La nuova legge sulle Province , ormai da 4 anni , pone l’ente come ente di secondo livello e pertanto alla votazione parteciperanno solo i consiglieri comunali in carica ed i sindaci».

«Volevo ringraziare ufficialmente – conclude Perri, il presidente uscente Fabio Natta e tutti i miei colleghi con i quali, in questi 4 anni, abbiamo marciato uniti per cercare di condurre la Provincia fuori ad un possibile default, parlando e e discutendo dei problemi del nostro territorio, molte volte se non sempre mettendo da parte la casacca ed il colore politico. Adesso con l’avvento di sindaci preparati e con ampia esperienza amministrativa , si potrà procedere all’attuazione di soluzioni importanti per tutto il nostro territorio».