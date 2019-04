Imperia, Enrico Lauretti consulente del Comune per la Ciclabile

Imperia. L’ingegner Enrico Lauretti, ex dirigente del settore Lavori pubblici del Comune e del settore Ambiente della Provincia a riposo starebbe per ricevere un incarico dall’amministrazione Scajola come responsabile di un lotto della pista ciclabile.

Lauretti, già consulente di Rivieracqua, di recente ha diretto il settore Lavori pubblici del Comune di Albenga e durante la scorsa campagna elettorale è stato grande elettore del candidato del centrodestra Luca Lanteri (in un primo tempo era stato addirittura inserito nella rosa dei papabili candidati alla carica di primo cittadino) poi sconfitto al ballottaggio da Claudio Scajola ed era stato indicato come un probabile assessore in caso di vittoria di Lanteri.