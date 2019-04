Imperia, emergenza furti. Un testimone: «Io a tu per tu con i ladri. Grazie alla Polizia per l’immediato intervento»

Imperia. Sul gruppo WhatsApp “Imperia Urgente” il racconto scioccante di un testimone che si è trovato a tu per tu con i ladri che si erano introdotti in casa sua a Caramagna, alle spalle di Porto Maurizio.

«Un paio di notti fa -scrive la vittima dell’intrusione – due tizi hanno pensato bene di cercare entrare a casa mia. Erano le 02.55 e mentre eravamo tutti a dormire ho sentito dei piccoli rumori nel corridoio, come dei colpetti e un ronzio, a quel punto mi sono alzato per andare a vedere trovandomi faccia a faccia con i bue simpaticoni, che però erano ancora al di fuori della finestra. Allora gli ho gridato cosa volessero e i due si sono dati alla fuga… Ho chiamato il 112 ore 02.57 e ho parlato con la polizia che alle 03.07 li ha fermati davanti al Burger King e poco. Ho fatto denuncia e tutto quello che potevo fare per farli andare al fresco… Io ero solo l’ultimo di una lunga serie di casini. Alle 12.15 vicino alla pizzeria Fogu Acesu sono stati rincorsi da due ragazzi dopo che hanno cercato di entrare in casa loro, ma il cane li ha svegliati, poi sono entrati da un mio vicino sedandolo poi hanno fatto visita ad un’altra casa nello stesso viale della mia, e la mia per ultima. Ora i 2 sono già liberi…. Devo dire che la polizia in tutto questo è stata super professionale e molto disponibile oltre che gentile… I ragazzi che erano in servizio alle 3 del mattino quando sono uscito dalla questura alle 15 del pomeriggio stavano staccando il turno….»