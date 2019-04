Imperia, elezioni provinciali sono ore decisive: si cerca un accordo nel centrodestra

Imperia. Grandi manovre in corso in vista delle elezioni provinciali dell’11 maggio. Dopo la discesa in campo ufficiale di Domenico Abbo per il Partito democratico, nel centrodestra si cerca una candidatura condivisa.

La rosa sembra ridursi a due nomi corrispondenti al primo cittadino del capoluogo Claudio Scajola e a quello di Taggia Mario Conio. Ma come nelle migliori tradizioni potrebbe spuntare il terzo che mette d’accordo tutti.

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che dopo aver fatto un pensierino (nel caso fosse confermato alla guida della Città dei Fiori) a prendersi anche la presidenza della Provincia, aspirazione morta in culla per la decisione del presidente uscente Fabio Natta di convocare le elezioni a scadenza naturale, quindi prima della tornata amministrativa del 26 maggio, sfoglia la margherita. Puntare su Conio un “civico” vicino al governatore della Liguria Giovanni Toti o su Claudio Scajola? Da parte del sindaco di Imperia, infatti, si ricorda un endorsement a favore di Biancheri.

In entrambi i casi, però, bisognerà spiegarlo agli alleati “dem” alle comunali sanremesi.

Sulla candidatura di Conio pesa il fatto che la Provincia nei prossimi mesi deve prendere decisioni importanti sul tema rifiuti (Lotto 6 e termovalorizzatore) che ricadono nel territorio del comune che guida, quindi rischierebbe rischio di ritrovarsi in qualche imbarazzo.

Intanto il tempo stringe: entro il week-end di Pasqua vanno depositate candidature e liste.