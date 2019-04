Imperia, è monitorata ma sta meglio Minnie la gatta impallinata a Caramagna

Imperia. È costantemente monitorata e accudita dalla sua proprietaria Silvia ma sta fortunatamente meglio Minnie la gattina di 10 anni (nella foto) che l’altro giorno è stata colpita da una autentica gragnuola di pallini da caccia a Caramagna in pieno centro abitato.

Racconta Silvia ancora sconvolta: «La gattina è tornata a casa sofferente ma non si vedeva nulla. Ho pensato a una caduta o a una scazzottata tra simili. L’ho portata dalla veterinaria dove è sottoposta ai raggi x che hanno fatto emergere che era piena di pallini. Non si sono potuti nemmeno rimuovere. Miracolosamente non hanno toccato il midollo, né organi vitali, concentrandosi sulle nervature della coda. Ora è tornata a casa, si muove, mangia e beve ma non può muovere la codina» .

«Quanto è successo -conclude la proprietaria di Minnie – è assurdo perché la mia gattina è anziana esce pochissimo e non dà fastidio a nessuno e non è neppure periodo di caccia. Appena starà meglio andrò dai carabinieri a sporgere denuncia perché è un fatto che non deve accadere mai più a Minnie, né ad altri animali».

