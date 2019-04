Imperia, incontro per la terza età al Museo Navale su “Nutrizione e Sport” con Brancato

Imperia. Si svolgerà giovedì 4 aprile il primo incontro del progetto “Ben Essere: Nutrizione e Sport”, organizzato dal Comune di Imperia. Giovanni Brancato, nutrizionista, atleta e scrittore, incontrerà alle ore 16 le persone della terza età presso l’Auditorium del Museo Navale.

«Un primo incontro che servirà a illustrare come una corretta alimentazione e la pratica sportiva possano migliorare di molto la qualità della vita anche delle persone più avanti con gli anni» – sottolinea l’assessore allo Sport, Simone Vassallo - «Imperia offre condizioni climatiche uniche in Italia e prodotti alimentari di qualità legati alla dieta mediterranea. Si tratta di due elementi che aiutano a mettere in pratica i consigli che verranno illustrati nel corso dell’incontro. L’invito è dunque quello di non perdere questo appuntamento con un relatore di assoluto livello per storia e competenze».