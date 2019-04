Imperia. Un gruppo di cittadini imperiesi segnala una situazione di degrado che affligge via Cascione e alcune zone di piazza Mameli.

«Inviamo alcune foto del fondo di via Cascione verso zona Foce e alcune di piazza Mameli dove giocano i nostri figli quando escono da scuola. Vorremmo sensibilizzare l’amministrazione comunale affinché provveda ad una più accurata pulizia della città. Anche in virtù del fatto che fanno pagare pure la tassa di soggiorno ai turisti a cui poi mostriamo questa bella faccia della nostra città. Segnaliamo anche che tutti i mastelli che restano in bella mostra per tutte le ore del giorno per le strade, non sono certo un bello spettacolo da guardare. Inoltre a breve aumenteranno anche la tassa Tarsu e noi non siamo contenti. Grazie.»