Imperia. Cresce l’attesa per la seconda edizione di MercatoRetrò, che nel 2019 diventa ancora più grande, più ricercato e con novità che vanno oltre l’immaginazione.

A collaborare assieme ad AutoStory e Liguria Classic, si unisce anche la partnership di Med Yacht Services, l’agenzia nautica con base a Monaco, Imperia e Sanremo, che metterà a disposizione della manifestazione, nell’area espositiva dedicata alla nautica, 5 yacht extra lusso di svariate misure.

MercatoRetrò avrà luogo dal 17 al 19 maggio ad Imperia in tutta la zona di Calata Anselmi e oltre ad ospitare gli stand della motoristica a quattro e due ruote, d’epoca e moderna, ha preparato un calendario di eventi paralleli del tutto unici.

Fra questi il Raid della Riviera dei Fiori, che giunge alla sua 8 edizione e che si terrà il 19 maggio con partenza alle 10 e un tour nell’entroterra. Gli equipaggi percorreranno circa 110 km costeggiando un tratto di mare per poi immettersi nel verde sul percorso delle prove speciali del rally più famoso al mondo. E’ previsto un passaggio presso il santuario della Madonna della guardia, sopra alle alture di Alassio con vista mozzafiato sul golfo e sull’isola

Gallinara.

Durante la sosta una sorpresa culinaria per tutti gli equipaggi come sanno fare solo I Viaggiatori del Gusto di Autostory ma anche un super pranzo a base di pesce senza limiti presso il ristorante Aquamarina situato a Borgo Marina. Le iscrizioni per il raid sono aperte.

Gli organizzatore dell’evento hanno riunito ben 25 associazioni, italiane ed internazionali, che saranno presenti nella tre giorni dedicata ai motori e al vintage. Proprio con questo obiettivo Autostory e Liguria Classic stanno visitando le principali fiere del settore. Alcune settimane fa è stata la volta di Avignone, oggi Mandelieue al Salon du Vintage: un “gemellaggio” all’insegna della motoristica.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione e sugli spazi espositivi disponibili è possibile consultare il sito http://mercatoretro.it/ o telefonare al numero +39 380 6355661.