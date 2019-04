Imperia, controlli sulla filiera della pesca. Guardia costiera sequestra diversi chili di pesce scaduto

Imperia. Pesce scaduto sugli scaffali di due supermercati. I controlli effettuati dai militari della Guardia Costiera e da personale dell’Asl 1 imperiese hanno portato al sequestro di diversi chilogrammi di prodotto ittico (salmone affumicato, tonno, alici sott’olio e altro ancora scaduto da diversi giorni) e a multe per un totale di 20.000 euro a carico dei due negozi.

Questo è il resoconto dei recenti controlli operati dai militari della Guardia Costiera di Imperia, a garanzia del consumatore finale, attraverso un puntuale controllo sulla filiera della pesca.

Anche quest’anno durante il periodo delle festività pasquali il personale della Capitaneria di Porto ha intensificato le verifiche lungo la filiera ittica per vigilare sulla regolare commercializzazione del prodotto ittico, la sua corretta tracciabilità ed etichettatura, al fine sia di tutelare le risorse che gli interessi del consumatore finale.

«E’ importante che ogni cittadino non esiti a richiedere specifiche informazioni sulla denominazione commerciale, sul metodo di cattura, allevato o pescato,, sulla zona di cattura e sullo stato di conservazione, fresco o decongelato, nonché a segnalare eventuali dubbi al Comando della Guardia Costiera di Imperia, la cui sala operativa è attiva, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al numero 0183.66061 oppure alla casella di posta elettronica cpimpera@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, al numero blu 1530», queste le raccomandazioni del Comandante della Capitaneria di Imperia Marco Parascandolo