Imperia, controlli antidroga dei carabinieri alla scuola edile

Imperia. Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Imperia, con il supporto dell’unità cinofila di Villanova d’Albenga, hanno svolto controlli antidroga al SEI-CPT di Imperia. I militari, con il cane “Dimo” hanno controllato i corridoi, le aule i bagni e tutti gli ambienti comuni. In tutto sono state passate al setaccio 6 classi e controllati circa 100 ragazzi, senza rinvenire stupefacenti.

Tale iniziativa, è stata organizzata di concerto con il direttore dell’Ente imperiese, Francesco Castellaro, che ha condotto i Carabinieri nell’ispezione dei locali. “L’obiettivo che ci siamo posti – spiega Castellaro – è quello di scoraggiare i ragazzi al consumo e lo spaccio di droga. Sono molto contento dell’esito dei controlli effettuati, ma è nostra intenzione non abbassare la guardia su una problematica, purtroppo, altamente diffusa tra i giovani. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri che, anche in questa occasione, ha prontamente risposto alla nostra richiesta di collaborazione e che mi auguro possa proseguire anche in futuro”.