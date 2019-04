Imperia. Rendiconto consuntivo 2018 illustrato in Consiglio comunale dall’assessore alle Finanze Fabrizia Giribaldi. «Si chiude –ha detto la Giribaldi – con la voce di cassa positiva alla fine del 2018 di 4 milioni e 200 mila euro grazie alla vendita delle azioni dell’Autostrada. Il disavanzo è di di 17 milioni di euro, ma è già stato predisposto lo strumento Piano di risanamento ndr) per risanare i conti del Comune, con la prospettiva di poter mettere in cantiere opere per 70 milioni di euro nei prossimi 3 anni con buona pace di chi è venuto prima e non c’è riuscito».

Interventi per le opposizioni dei capigruppo di “Imperia al centro” Guido Abbo e di “Imperia di tutti” Roberto Saluzzo per la maggioranza di Andrea Landolfi e Daniele Ciccione (Obiettivo Imperia).

In particolare Abbo e Saluzzo hanno chiesto all’assessore Giribaldi di circoscrivere le responsabilità e che venissero individuati i responsabili del disastro finanziario . «È compito della Corte dei conti, non mio», ha replicato l’assessore.

Pratica approvata con 17 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti.

In apertura di seduta il presidente del Consiglio comunale Pino Camiolo ha ringraziato il dirigente agli Affari legali Sergio Roggero alla sua ultima apparizione in aula prima di andare in pensione chiedendo l’applauso da parte di tutto l’emiciclo.