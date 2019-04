Imperia. Condanna a tre anni per l’ex direttore generale del Consorzio dell’acqua pubblica Gabriele Saldo e per il presidente della Commissione dell’esame Federico Fontana. Due anni per Gianluca Filippi, Flavia Carli e Fabio Cassella dipendente poi licenziato, un anno per l’ex coordinatore amministrativo e componente della commissione d’esame Giorgio Negro, Marco Filippi, Francesca Mangiapan dirigente della Provincia, e infine 4 mesi per Davide Carli.

Sono queste le condanne chieste dal pubblico ministero Francesca Sussarellu a carico degli imputati per il caso del concorso truccati a Rivieracqua che hanno chiesto il rito abbreviato.

La sentenza sarà emessa il 17 aprile. Le accuse a vario titolo per gli undici imputati sono di truffa e rivelazione di segreto d’ufficio.