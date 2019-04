Imperia, Comune e Assonautica sostengono la spedizione della leggendaria Best Explorer

Comune di Imperia e Assonautica Imperia al fianco nuova emozionante spedizione della leggendaria Best Explorer, la prima barca italiana della storia a compiere il famoso passaggio a Nord Ovest.

Quest’anno l’equipaggio, con al comando l’imperiese Nanni Acquarone, si appresta ad intraprendere l’impresa del Passaggio a Nord Est, realizzando la prima circumnavigazione Artica italiana, ed una delle prime a livello mondiale, oltre il Circolo Polare Artico. La Giunta Comunale ha concesso il patrocinio al progetto, mentre Assonautica Imperia racconterà passo dopo passo l’avventura fino ad arrivare alla prossima edizione delle Vele d’Epoca di Imperia, in programma dal 5 all’8 settembre 2019 in Calata Anselmi, dove è previsto un evento dedicato a questa impresa.

Mercoledì 17 aprile alle ore 9.30, presso l’Auditorium del Museo Navale di Imperia, Assonautica

Imperia, il Comune e alcuni membri dell’equipaggio di Best Explorer spiegheranno i dettagli di

questa avventura che unirà la città di Imperia ad una spedizione storica. Spedizione che partirà a

maggio dal Giappone per concludersi a settembre in Norvegia.

“Molto di questa avventura si lega ad Imperia: la passione per la vela e per le imprese eccezionali,

la storia della navigazione e la cultura marinare ed, infine, il fatto che la barca ormeggiò per anni

nel nostro porto e che il Comandante stesso ha origini Imperiesi”, sottolineano Comune e

Assonautica Imperia.