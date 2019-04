Imperia, borse di studio agli studenti dell’IIS Marconi più meritevoli

Imperia. Lunedì 15 aprile alle 11,30 presso l’aula magna dell’IIS Marconi si procederà con una cerimonia alla consegna delle borse di studio stanziate dal Comune di Imperia a favore degli alunni più meritevoli, diplomati nell’anno scolastico 2017/2018 – le somme sono destinate alla prosecuzione degli studi universitari da parte dei giovani.

L’evento, che prende il nome “Gratitudine per Gratitudine”, vedrà come primo classificato l’ ex alunno Gatta Ludovico con un premio di € 1.500, il secondo classificato De Bonis Luigi con un premio di € 1.500, e il terzo classificato Maiolino Andrea con una borsa di studio di € 1.000. Le somme rimanenti verranno assegnate successivamente.

Un augurio ai vincitori di questa prima edizione del premio da parte di tutti gli insegnanti e della dirigente scolastica Anna Rita Zappulla.