Imperia, boom di visitatori al Museo Navale e al Maci durante il ponte di primavera

Imperia. Grande afflusso di visitatori al Museo Navale e al M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea durante il lungo ponte festivo di Pasqua e del 25 aprile. Sono stati registrati nelle due sedi museali quasi 500 ingressi da venerdì 19 a domenica 28 aprile, con un picco raggiunto nel giorno di Pasquetta al Museo Navale di ben 135 visitatori.

Si è trattato soprattutto di turisti – sia italiani che stranieri - in visita ad Imperia e dintorni, ma non sono mancati gli omperiesi che hanno voluto cogliere l’occasione e dedicare alcune ore alla visita dei musei durante le giornate festive di aperture straordinarie.

Al Museo Navale moltissime sono state le famiglie, che hanno approfittato del percorso di visita caratterizzato dalle numerose installazioni multimediali ed interattive che affiancano i cimeli ed i pezzi unici presenti in esposizione. La ricca collezione di documenti e reperti riguardante la vita in mare e le imprese storiche allestita negli ex Magazzini Generali di Borgo Marina, riprenderà per tutto il mese di maggio con i suoi consueti orari di apertura del giovedì e sabato, dalle 15.30 alle 19.30 – oltre che il martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30.

Mentre il M.A.C.I. riprenderà le aperture del mese di maggio a partire da venerdì 3 con l’iniziativa Artedì: come ogni primo venerdì del mese, il polo dell’arte contemporanea imperiese riapre le porte, proponendo un ingresso scontato per tutti i visitatori.