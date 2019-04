Imperia. Rudy Valfiorito della sezione imperiese della Lipu fornisce alcune precisazioni a proposito dell’avvoltoio monaco fotografato lungo il greto del torrente Impero, all’altezza di Barcheto.

«Stiamo monitorando l’avvoltoio- scrive Valfiorito sulla pagina Facebook “Sei di Imperia se….- da alcuni giorni insieme alla polizia provinciale. Si chiama Lavande, arriva dal parco del Verdon e fa parte del progetto di reintroduzione di questa specie in Francia. Il maltempo di questi giorni lo ha messo in difficoltà. Oggi abbiamo tentato di fornirgli del cibo, ma non si lascia avvicinare. Chiedo a tutti di lasciarlo tranquillo e di non avvicinarsi a meno di 50 metri Se dovesse spostarsi, vi chiedo anche il favore di segnalarmelo. Grazie!».