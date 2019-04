Imperia. Iniziati i lavori nell’area doganale di Oneglia: saranno ricavati (entro Pasqua) 86 nuovi posti auto per ovviare alla perdita di parcheggi sulla Spianata in coincidenza coi lavori di ripristino del molo lungo spezzato in due dalla mareggiata di fine ottobre.

Si tratta di un area di 1700 metri quadrati, smantellato anche il muro divisorio come l’estate era accaduto anche in calata Anselmi a Porto Maurizio.

Tutta l’area onegliese comprensiva del Deposito franco, Parcheggio Agnesi nelle intenzioni dell’amministrazione deve diventare ala “location” per le manifestazioni cittadine.