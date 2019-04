Imperia, ancora una vittoria per la Maurina Strescino nel campionato regionale di serie C

Imperia. Ancora una vittoria con un netto 3/0 per la Maurina Strescino.

Gara ottimamente gestita dalle bianco-azzurre che si aggiudicano l’incontro con parziali che evidenziano la netta superiorità di Giordano e compagne (25/18-18-11).

Sabato per la 23^ giornata le imperiesi faranno visita alle levantine dell’Admo Lavagna, formazione reduce da una netta sconfitta con le valbormidesi della Pallavolo Carcare, ma ancora in piena corsa per un posto nei play off.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

22^ Giornata (9^ di Ritorno) 06/04/19

Maurina Strescino IM – CFFS Cogoleto Volley 3 – 0 (25/18-25/18-25/11)