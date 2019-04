Imperia, alla Basilica di porto Maurizio un concerto vocale

Imperia. La Quaresima, tempo di preparazione alla Santa Pasqua, è un momento favorevole come comunità ecclesiale cristiana, per riflettere e ritrovare il nostro senso cristiano più intimo e profondo. Ancor di più nel contesto del nostro Progetto Pastorale Diocesano in cui, grazie al lavoro sinergico di tutti, riscoprire e rifonda il proprio “Essere Chiesa guidata dallo Spirito, immagine ed icona della Trinità, Mistero d’ Amore nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo”.

“Come Cristo ha dato sé stesso per amore della Chiesa” così questa Quaresima offre un tempo di grazia e ci impegna a sperimentare l ‘amore di questo Dio che in Cristo si spinge al “dono totale” fino alla Morte in croce. Anche la musica si offre come spazio peculiare e unico di riflessione, meditazione, approfondimento e sensibilizzazione nel “lodare il Signore con inni e cantici spirituali” non solo nell’ambito celebrativo – liturgico, ma anche nelle occasioni aggregative e sociali

delle nostre comunità parrocchiali.

“Scopo e lavoro del mio ufficio – ci spiega il responsabile diocesano Don Silvano Dematteis – È quello, in comunione con il nostro Vescovo e di “concerto” con gli uffici della Curia Vescovile e le realtà parrocchiali, di favorire e incentivare la diffusione e la pratica del canto e della musica sacra (liturgica e religiosa). Queste occasioni, come questo Concerto, ci spronano alla testimonianza, all’incontro, alla condivisione dei nostri cammini in concerti pubblici a cui poter intervenire. In particolare domenica 7 aprile alle ore 21 la splendida cornice del Duomo di Porto Maurizio accoglierà il coro imperiese “ConClaudia” diretto e fondato da Margherita Davico. Gli oltre 30 componenti del gruppo, nato in memoria e ricordo della nota insegnante imperiese Claudia Barbiero, presenterà brani religiosi e sacri “classici” e più “leggeri”, accompagnati dalla pianista e organista prof. Tiziana Zunino.

Sarà poi la volta della Schola Cantorum Diocesana ” Exsultate Justi” fondata e diretta dal Can. Prof. Silvano Dematteis (flautista e musicista). Essa, nata nel seno della sezione “Musica per la Liturgia”, composta da coristi diocesani operanti nelle varie realtà parrocchiali, offre il proprio servizio agli eventi e alle celebrazioni diocesane non solo dei vari uffici della Curia ma anche nelle celebrazioni episcopali in Cattedrale e in Concattedrale. Presenterà brani a 4 voci della grande tradizione polifonica liturgica – sacra (Frisina, Bach, Mozart, Vivaldi). All’ organo la prof. Tiziana Zunino, diplomata in pianoforte, organo e attiva concertista.

Un’altra occasione di incontro si terrà venerdì 12 aprile alle 21 sempre con la Schola Cantorum Diocesana ” Exsultate Justi” e gli organisti Roberto Grasso e Tiziana Zunino presso la Cattedrale di San Michele arcangelo in Albenga (Sv) con un altro concerto vocale sacro di brani polifonici alternati al suono del prestigioso organo “Serassi” presente nella nostra Cattedrale Diocesana.