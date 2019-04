Imperia. Mercoledì 17 aprile scade il termine per la presentazione delle liste e dei candidati per le elezioni europee del 26 maggio: tra i papabili candidati del Ponente c’è il leghista Alessandro Piana attuale presidente del Consiglio regionale.

Piana potrebbe correre nella Circoscrizione dell’Italia nord-occidentale che comprende Piemonte, Val D’Aosta, Lombardia e Liguria.

Una sfida non facile considerando l’ampiezza del territorio, ma anche con qualche prospettiva di essere eletto se il partito di Matteo Salvini dovesse confermare nell’urna europea le ultime performance elettorali.

In caso di elezione di Alessandro Piana al suo posto in Regione approderebbe Monica Gatti attuale capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale nel capoluogo.