Imperia, al via lo spostamento del mercato di Porto, l’assessore Oneglio: «Non più invasivo ma integrato»

Imperia. Al via domani lo spostamento del mercato settimanale del giovedì di Porto Maurizio. Circa 100 operatori saranno trasferiti dalla sede odierna di piazza Duomo e via San Maurizio alla nuova collocazione nella parte alta di via Cascione, piazza Ricci, via XX Settembre e via Martiri (fino all’intersezione con Via Canova).

Il mercato sarà diviso in settori. Il settore alimentare sarà collocato in Via Martiri, gli imprenditori agricoli si troveranno in via Cascione, mentre piazza Serra ospiterà fiori e piante. Il posizionamento dei banchi non dovrà occludere i negozi e saranno presenti i varchi per disabili e la corsia minima di sicurezza di 3,5 metri.

«È un’opera importante di riordino del mercato, che supera alcune criticità presenti sul fronte della sicurezza e accoglie quanto promesso in campagna elettorale. Con questa nuova collocazione salviamo le aziende che soffrivano in piazza Duomo», sottolinea l’assessore al Commercio, Gianmarco Oneglio.

«Grazie al lavoro svolto di concerto con l’assessore Gagliano e insieme ai settori Commercio e Annona, avremo un mercato non più invasivo ma integrato con le vie. Sicuramente ci saranno degli aggiustamenti da fare. Viviamo questo primo periodo come una sperimentazione. Puntiamo a presentare la situazione definitiva in Consiglio Comunale»