Imperia, al palazzetto dello sport la festa dello sport organizzata dal centro ISAH

Imperia. Martedì 2 aprile il palazzetto dello sport si tinge anche di azzurro in occasione della festa dello sport organizzata dal centro ISAH di Imperia nella giornata mondiale sulla consapevolezza sull’autismo.

L’evento è giunto alla 5°edizione vedrà competere 80 atleti provenienti da diversi enti e società sportive della regione nei vari sport proposti(calcio a 5, nuoto,pallanuoto, bocce e calcio balilla). Sarà una giornata speciale sia per gli ospiti del centro ISAH che per i 70 bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo Novaro che parteciperanno ai tornei previsti nella scaletta. Una grande dimostrazione di come la sinergia tra vari enti e istituzioni sia fondamentale per creare occasioni di crescita, integrazione e divertimento. Il tutto ad un unico fine: quello di migliorare la qualità di vita di tutti mettendo al centro le persone, partendo dagli altri. Domani come in tante altre occasioni non si vuole celebrare la diversità, ma viverla con naturalezza e come opportunità.

Programma:

Alle 9 è prevista l’accoglienza degli atleti

Alle 10 torneo di calcio a 5

Alle 10.50 staffetta nuoto bambini

Alle 11.15 staffetta nuoto ragazzi

Alle 11.45 partita di pallanuoto

Alle 12.30 buffet

Alle 13.45 torneo di bocce

Alle 13.45 torneo di calcio balilla (2° campionato regionale categoria dir).

Il primo ringraziamento è dedicato ai partecipanti alla manifestazione e poi a tutti coloro che hanno a vario titolo collaborato all'organizzazione: comune di Imperia, Federazione Italiana Bocce, Federazione Paralimpica Italiana, Calcio Balilla , Comitato Italiano Paralimpico, Coni, Rari Nantes Imperia, Circolo San Giacomo, istituto comprensivo Novaro

