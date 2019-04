Imperia, acquisto da parte del Comune dell’ex Apt. Lamonica (Vince Imperia): «Consentite solo spese per emergenze»

Imperia. Il capogruppo di “Vince Imperia” (opposizione di centrodestra) Davide Lamonica apre un fronte polemico con l’amministrazione Scajola a proposito della possibilità che il Comune acquisti il complesso dell’ex Apt per collocarvi la sede degli uffici dei settori Sport, Turismo e Manifestazioni che fino alla settimana scorsa erano all’interno del teatro Cavour prima che cominciassero i lavori di ristrutturazione.

Tra l’altro sono state “sfrattate” anche alcune associazioni storiche che al Cavour avevano la loro sede storica come il Circolo “Amici della Lirica” che stamattina ha provveduto al trasloco.

«È notizia di queste ore -scrive il consigliere Lamonica – che l’Amministrazione stia valutando di acquistare l’immobile di proprietà di Arte in viale Matteotti, all’incrocio cosiddetto dei “due leoni”, al fine di adibirlo a sede degli uffici Comunali degli assessorati di Cultura e Sport, i quali verrebbero quindi spostati definitivamente dal Ridotto del Teatro Cavour in fase di ristrutturazione alla ex sede dell’Apt . L’idea del Comune di voler effettuare un così importante investimento, si parla di oltre 750.000 euro, considerando l’acquisto, la ristrutturazione e la riorganizzazione dell’immobile, per acquistare un immobile da adibire a uffici comunali del Settore Sport e Cultura non può che creare forte preoccupazione».

«È d’uopo rimarcare -prosegue Lamonica – che, in ragione della situazione economico-finanziaria a dir poco precaria dell’Ente, che, com’è noto, ha comportato la necessità di deliberare lo stato di pre-dissesto e la conseguente elaborazione di un Piano di riequilibrio finanziario decennale, la Corte dei Conti ha chiarito a più riprese che al Comune di Imperia è consentito sostenere esclusivamente spese per l’assolvimento di obbligazioni già assunte di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge,per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse,e, in particolare, spese dettate da situazioni emergenziali oppure per operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. Le situazioni di emergenza possono essere, ad esempio, la messa in sicurezza di un edificio prospicente la pubblica via a rischio crollo, la messa in sicurezza di un strada oppure l’urgenza di ripristinare o evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale.

La nuova sistemazione degli uffici comunali del Settore Sport e Cultura, pertanto, non può di certo essere considerata alla stregua delle situazioni emergenziali. In ogni caso, in ragione della precaria situazione economica in cui versa l’Ente, ritengo che sia sicuramente più ragionevole e opportuno utilizzare denari pubblici per far fronte a situazioni di concreta e reale emergenza, come ad esempio la messa in sicurezza degli impianti scolastici di competenza comunale, delle strade e degli impianti sportivi comunali. Per questi motivi, non posso che esprimere il mio più profondo dissenso su tale operazione».

«Auspico, quindi -conclude il capogruppo di Vince Imperia – che l’attuale amministrazione ritorni sui propri passi, si attenga scrupolosamente alle prescrizioni impartite dalla Corte dei Conti ed inizi ad utilizzare le risorse economiche dell’Ente per far fronte a concrete e reali situazioni di emergenza».